MVP der Basketball Bundesliga : Parker Jackson-Cartwright verlässt die Telekom Baskets

Bonn Parker Jackson-Cartwright, der erste Baskets-MVP der Basketball Bundesliga, verlässt die Telekom Baskets. Der Verein gab auch einen zweiten Abgang bekannt.

Die Telekom Baskets Bonn haben am Montag zwei Abgänge bekannt gegeben: MVP Parker Jackson-Cartwright und der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Lypovyy verlassen den Verein. Es würde nicht „der Wahrheit entsprechen, wenn der Eindruck entstünde, dass wir den Weggang von PJC als Business-as-usual betrachten“, sagt Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich. Jackson-Cartwright sei den Mensch inner- und außerhalb des Clubs ans Herz gewachsen. „Aber die wirtschaftlichen Gesetze im Profisport sind wie sie sind“, so Wiedlich. Zu welchem Verei der Point Guard in der kommenden Saison wechselt, dazu machten die Baskets zunächst keine Angaben.