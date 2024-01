Telekom Baskets nach Sieg wieder auf Kurs Wenn Pläne funktionieren

Hannibal, der große Denker und Lenker des legendären A-Teams in der gleichnamigen 1970er-Jahre-TV-Serie, beendete einst jedes erfolgreich bestandene Abenteuer mit einer dicken Zigarre im Mund – und den Worten „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert“. Die Zigarre hat sich Roel Moors am Sonntag Abend auf der Rückfahrt aus Oldenburg mit ziemlicher Sicherheit verkniffen. Doch was den Plan und dessen Ausführung betrifft, wird der Belgier ganz ähnlich gedacht haben wie der fiktive Ex-Colonel.