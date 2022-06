Telekom Baskets : „Wir haben das Momentum und die Bayern den Druck“

Am Mittwoch geht es für die Baskets in das fünfte Spiel des Halbfinal-Playoffs gegen den FC Bayern Basketball. Foto: dpa/Ulrich Gamel

München Am Montagabend haben sich die Telekom Baskets Bonn im vierten Playoff-Spiel des Bundesliga-Halbfinales erneut gegen den FC Bayern München durchgesetzt. Schon kurz nach Abpfiff war das letzte Spiel der Serie am Mittwoch in Bonn ausverkauft.

Von Tanja Schneider

Die Spieler der Telekom Baskets waren noch nicht einmal geduscht, da waren die Karten für Spiel 5 bereits ausverkauft und die Fans drohten auf Social Media: „Am Mittwoch fliegt das Hallendach weg!“ Denn dann, um 20.30 Uhr, muss der FC Bayern zu Spiel 5 in der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft zum dritten Mal im Telekom Dome antreten. Die Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri war nicht in der Lage, aus ihrer 2:0-Führung aus den beiden Auswärtspartien in Bonn zu Hause den Finaleinzug zu generieren. Oder anders: Die Baskets schafften nach einem 0:2-Rückstand in der Serie mit zwei Auswärtssiegen den Ausgleich.

Immer, wenn die Münchner den Baskets ein Hindernis in den Weg stellten, sprangen Parker Jackson-Cartwright und Kollegen einfach noch ein Stückchen höher. Der Bonner MVP hatte nicht immer in der Serie geglänzt wie gegen Hamburg und ein wenig Zeit gebraucht, um seinen Weg gegen den FC Bayern, der ihn eng an die Kette legte, zu finden, doch zum Ende dieser vierten Partie zeigte er, warum er von mehr als 60 Prozent der Stimmberechtigten zum besten Spieler der Liga gewählt worden war. Nicht nur offensiv.

Telekom Baskets Bonn vs. FC Bayern München: Server der Baskets-Homepage brechen zusammen

Umso erstaunlicher, als seine Defensive gegen die deutlich größeren Bayern immer als eine galt, die seine Teamkameraden ein bisschen würden kompensieren müssen. Er klaute Ognjen Jaramaz die Möglichkeit zum Ausgleich aus der Hand und hüpfte Richtung Bonner Bank davon, wo er sich Skyler Bowlin in die Arme warf und dieser ihn zu erdrücken drohte. Sein Trainer trat zum Interview an. Da, wo das Bonner Trainer-Mastermind sonst rekapituliert und analysiert, schwärmte Tuomas Iisalo jetzt. „Ich sage ja inzwischen immer, wie stolz ich auf die Mannschaft bin. Auf ihre Leistung und ihren Kampfgeist. Aber es ist kaum zu verstehen, was für einen guten Job alle zusammen machen und wie hart jeder Einzelne kämpft“, führte er aus. „Jetzt haben wir das Momentum und die Bayern den Druck.“ Auch die Frage, warum sein Team jetzt ins Finale kommt beantwortete er zum Gesamtbild passend und ohne die Worte Rebound, Trefferquote oder Mismatch: „Weil wir es verdient haben.“

Auch zu ihm hatte sich bis zur Pressekonferenz rumgesprochen, dass der Server der Baskets-Homepage unmittelbar nach Spielende unter Last der Ticketwünsche zusammengebrochen und das Spiel dann binnen kürzester Zeit ausverkauft war. „Spiel fünf vor vollem Haus – das ist eine wunderschöne Situation für uns.“ Eine solche spielte sich dann auch wieder vor der Halle ab, als das Team den Mannschaftsbus bestieg. Die Fans, zuvor streckenweise deutlich lauter in ihrem Block als der Rest des nicht ausverkauften Audi Domes, ließen es sich nicht nehmen, das Team mit den rituellen Feierlichkeiten der Playoff-Auswärtsspiele auf die Heimreise in die Nacht zu schicken.

Telekom Baskets Bonn beginnen Vorbereitung auf Spiel fünf gegen FC Bayern

Natürlich ging es um Lederhosen, selbstverständlich gab es Magenta-Konfetti. Alle klatschten, Saulius Kulvietis und Skyler Bowlin tanzten einen bisschen, dann packte man den Team-und-Fans-Spirit ein und verließ die Stätte des Triumphs. Im Bus, das verriet Social Media, waren die Spieler noch ein wenig aktiv. Teilten Videos von PJC’s Alley-oop-Anspiel auf Javontae Hawkins, seinem Dreier in der Chrunchtime, dem angenommenen Offensivfoul und dem grandiosen Steal gegen Jaramaz, der gar nicht wusste, wie ihm geschah, als er zum Dreier hochstieg, um zwei Sekunden vor Schluss auszugleichen, aber gar keinen Ball mehr in der Hand hatte. Den hatte inzwischen Mike Kessens in sicherer Verwahrung. Irgendwann war dann auch im Bus Ruhe eingekehrt. Im Schlaf hatte die Vorbereitung auf Spiel 5 begonnen.