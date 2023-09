Kommentar zu den Telekom Baskets Bonn Blick nach vorn

Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich fordert nach der „Wolke-siebe-Saison“ Realitätssinn von Club und Fans. Den wird er bekommen. Die Bonner Fans haben in all den Jahren ohne Titel Realität gelernt. Blick nach vorn, neues Kapitel. Es lohnt nicht mehr, der späten Sponsoring-Entscheidung der Telekom hinterherzutrauern, die, früher getroffen, vielleicht einige Champions-League-Sieger und Iisalo doch an Bonn hätte binden können.