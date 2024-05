Baskets-Spieler Noah Kirkwood Aus Harvard auf den Hardtberg

Eigentlich sollte dieser Tag sein Triumph sein. Der Tag, an dem er den Sprung nach ganz oben geschafft hatte, an dem er sein Studium in Harvard, der absoluten Elite-Universität der USA, begann. Stattdessen wurde Noah Kirkwood schwer auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt. „Da habe ich Demut gelernt“, sagt der Kanadier heute lachend.