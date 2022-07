MVP der Basketball-Bundesliga : Parker Jackson-Cartwright wechselt nach Frankreich

Bonn Parker Jackson-Cartwright wechselt von den Telekom Baskets Bonn zum französischen Erstligisten LDLC Asvel Villeurbanne. Das gab der französische Club am Freitag bekannt.

Dass Parker Jackson-Cartwright die Telekom Baskets Bonn in der kommenden Saison verlassen wird, stand bereits seit Ende Juni fest. Nun ist klar, wohin es den Most Valuable Player (MVP), den besten Spieler der vergangenen Basketball-Bundesliga-Saison in der kommenden Spielzeit verschlägt: Der 26-Jährige wechselt zum französischen Erstligisten und Euroleague-Teilnehmer LDLC Asvel Villeurbanne. Das gab der Club am Freitag bekannt.