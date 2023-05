Titelkampf Telekom Baskets: Public Viewing im Halbfinale

Nicht jeder kann die Telekom Baskets am 3. Juni (20.30 Uhr) zum dritten Spiel der Halbfinalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft zur Partie bei den Riesen Ludwigsburg begleiten - aber gemeinsam zusehen, das geht auch in Bonn. Die Baskets haben zusammen mit BonnLive ein Public Viewing auf dem Gelände des BonnLive OpenAirs am Telekom Forum organisiert.