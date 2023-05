Champions-League-Finale in Málaga 1400 Baskets-Fans drücken beim Public-Viewing die Daumen

Beuel · Die Telekom Baskets Bonn kämpfen am Sonntagabend beim Champions-League-Finale in Málaga um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. In Beuel unterstützen 1400 Fans die Baskets beim Public-Viewing.

14.05.2023, 21:24 Uhr

Das Public-Viewing im Telekom Campus in Beuel zum Finale am Sonntag war binnen weniger Minuten ausverkauft. Foto: Stefan János Wágner

Von Stefan János Wágner