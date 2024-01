89:76-Sieg Randale nach Baskets-Sieg gegen Galatasaray

Der Auftakt in die Top-16-Runde in der Champions League ist den Telekom Baskets beeindruckend geglückt. Mit 89:76 (24:25, 23:14, 15:17, 27:20) besiegte die von Beginn an starke Mannschaft um die überragenden Sam Griesel und Thomas Kennedy sowie Topscorer Glynn Watson (23 Punkte) den Gruppenfavoriten Galatasaray Istanbul, der sich am Ende auch entsprechend genervt von der offenbar unerwarteten Niederlage durch allzu offensive Beschwerden selbst dezimierte.