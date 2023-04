Basketball-Bundesliga Baskets wollen gleich wieder zurück in die Erfolgsspur

TJ Shorts machte einen Schritt nach rechts, versuchte links an Rodions Kurucs vorbeizukommen, täuschte noch einmal nach rechts an, um dann im Rückwärtsfallen den letzten Wurf zu nehmen. Doch der 2,06 Meter große, ehemalige NBA-Profi in Diensten von SIG Strasbourg ließ sich nicht abschütteln und hatte die Hand im Gesicht des Bonner Spielmachers, als der Ball dessen Hand verließ. Und so geriet Shorts‘ Wurf deutlich zu kurz – und es blieb bei der 76:77-Niederlage der Telekom Baskets im Viertelfinale der Basketball Champions League. Nun müssen die Bonner am kommenden Dienstag in Straßburg gewinnen, damit die Viertelfinalserie noch einmal zurückkommt auf den Hardtberg und das Team von Headcoach Tuomas Iisalo doch noch das Ticket für das Top Four im Mai lösen kann.