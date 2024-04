77:89-Niederlage gegen Peristeri Telekom Baskets verpassen Einzug ins Top4 der Champions League

Nach dem Wechsel nahm die Begegnung noch an Intensität zu. Schließlich hieß eine Niederlage das Aus für das unterlegene Team. Die Baskets kämpften und arbeiten sich ins Spiel. Beim Stand von 62:67 ging es in das Schlussviertel. Es blieb eng, die 4960 Fans in der Halle tobten. Am Ende reichte es für die Hausherren allerdings dann doch nicht mehr zum Sieg.