Niederlage gegen Bayern München Telekom Baskets Bonn scheitern im Viertelfinale

Wie ernst die Bayern die Baskets und dieses Spiel nahmen, war spätestens am Freitagabend klar geworden, als Bayern-Headcoach Pablo Laso in der Euroleague-Partie bei Olympiacos Piräus mit Leandro Bolmaro und Serge Ibaka sowohl seinen Starting-Pointguard als auch den Center der etatmäßigen ersten Fünf schonte. Der Titelverteidiger, das war klar, wollte sich alle Chancen auf das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg erhalten und wie die drei seit Samstag schon feststehenden Teilnehmer am Top4 Bamberg (in Vechta), Berlin (in den MBC) und Ulm (in Chemnitz) einen Auswärtssieg landen.