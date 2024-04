Heimspiel in Bonn Baskets schlagen Göttingen in einer lange umkämpften Partie

Danach spielten die Bonner gegen schwächer werdende Gäste souveräner, ließen die Partie aber dennoch noch einmal unnötig eng werden. Cheftrainer Roel Moors mahnte mehrfach zu mehr Ruhe in den offensiven Aktionen. Am Ende behielten Harald Frey und Brian Fobbs an der Freiwurflinie die Nerven. Damit klettern die Baskets auf Platz sechs.