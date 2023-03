Sieg Nummer 21 : Telekom Baskets Bonn schlagen Würzburg verdient mit 94:73

Bonn Die Telekom Baskets haben am Samstagabend Würzburg deutlich und vollkommen verdient mit 94:73 geschlagen und bleiben damit an der Spitze der Tabelle.

Der Hardtberg bleibt eine uneinnehmbare Festung und die Telekom Baskets stehen weiter an der Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga. Mit Geduld und attraktivem Teamplay, von dem stattliche 28 Assists zeugen, besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo die Würzburg Bakets vollkommen verdient mit 94:73 (27:21, 27:24, 23:15, 17:13).

Collin Malcolm ersetzte wieder den verletzten Tyson Ward in der Starting Five mit Shorts, Karsten Tadda, Finn Delany und Leon Kratzer. Der Baskets-Kapitän verschaffte seinem Team im Fallen schnelle erste Punkte. Die Baskets fanden gut ins Spiel und beeindruckten die Gäste schon nach zwei Minuten mit starker Defense, die in den 24 Sekunden Angriffszeit keinen Wurf erlaubte. Tadda traf aus der Distanz zum 9:2, doch jetzt hatten sich die Würzburger akklimatisiert und schlossen langsam auf (14:12, 6.).