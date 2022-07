Sebastian Herrera verpflichtet : Bonner Baskets stellen weiteren Neuzugang vor

Bonn Die Baskets haben am Sonntag einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Sebastian „Seba“ Herrera kommt aus Oldenburg nach Bonn. Für Trainer und Kapitän ist er ein alter Bekannter.

Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntag einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Sebastian „Seba“ Herrera wechselt aus Oldenburg nach Bonn und hat einen Einjahresvertrag bei den Baskets unterschrieben. Der chilenische Nationalspieler verfügt auch über einen deutschen Pass und hat bereits von 2017 bis 2020 in Crailsheim unter dem Baskets-Trainer Tuomas Iisalo gespielt. Auch für Baskets-Kapitän Karsten Tadda ist der 1,93 Meter große Guard ein alter Bekannter. In der Saison 2020/21 waren die beiden Teamkollegen in Oldenburg.