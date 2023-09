Sieg gegen Al Manama Telekom Baskets deklassieren ersten Gegner beim Intercontinental Cup

Die Telekom Baskets haben beim Intercontinental Cup in Singapur einen Start nach Maß erwischt. Mit der schon recht ansprechenden Frühform der Baskets war Al Manama aus Bahrain beim 105:50 (26:16, 24:6, 34:11, 21:17) stark überfordert. Am Samstagmittag (13 Uhr MESZ, live und kostenlos auf MagentaSport) geht es in Gruppenspiel zwei dann mit einer guten Ausgangsposition gegen die Zhejiang Golden Bulls aus China um den Einzug ins Finale am Sonntag.