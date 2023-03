Basketball Champions League Telekom Baskets behalten weiße Weste

Und PJC und Kulvietis bekamen das zu sehen, was die Fans der Baskets in dieser Saison in fast allen Spielen geboten bekommen: einen Sieg. 87:76 (25:18, 19:16, 21:17, 22:25) stand es am Ende für das Team von Coach Tuomas Iisalo. Es war der elfte Erfolg in Serie in dem Europacup, der sechste in der zweiten Gruppenrunde. Als einziges Team der Champions League behalten die die Bonner damit ihre weiße Weste und gehen mit sechs-zu-null Siegen aus dieser zweiten Runde und ziehen locker ins Viertelfinale ein, das am Freitag ausgelost wird.