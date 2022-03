Baskets beim MBC : Faden verloren, trotzdem gewonnen

Bonn Die Telekom Baskets brennen beim MBC zunächst ein Offensivfeuerwerk ab und sind nach der Pause komplett indisponiert.

Aus einem überragenden Spiel der Telekom Baskets Bonn ist beim Mitteldeutschen Basketball-Club am Ende noch ein knappe Angelegenheit geworden. Beim 90:85 (28:19, 39:19, 19:24, 5:23)-Sieg zehrte der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga von dem in einem Offensivfeuerwerk herausgespielten 28-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit. Im letzten Viertel gelangen den Baskets dabei gerade einmal 5 Punkte, der erste Bonner Feldkorb des Schlussviertels fiel 19 Sekunden vor Ende der Partie. Dennoch behielt das Iisalo-Team schlussendlich in der Crunchtime gegen immer näher kommende Hausherren, die ihre Halle so zum Hexenkessel machten, die Nerven.

Auch wenn sich die Wölfe nach dem 90:115 im Hinspiel auf einiges gefasst gemacht haben dürften, sie fanden von Beginn an wenig Möglichkeiten dagegenzuhalten. Bonn spielte wie aus einem Guss, nach dem 6:4 in der zweiten Spielminute verabschiedete sich die Führung von den Weißenfelsern und rückte bis zur Pause in 28 Punkte weite Ferne.

Den Baskets gelang offensiv nahezu alles, die Defensive packte konsequent zu. MBC-Trainer Igor Jovovic musste schon früh eine Auszeit nehmen (5.) um sein Team zu Luft kommen zu lassen und es neu einzustellen. Einen Bruch ins Bonner Spiel konnte er so nicht bringen. Die Baskets spielten unbeirrt, bisweilen gnadenlos, weiter ihr Spiel.

Einziges Highlight aus MBC-Sicht war vor der Halbzeit der 5000. Karrierepunkt von Center-Routinier John Bryant. Ansonsten hatte die generell eher laute Halle nicht viel zu feiern. Was die Baskets spielten, trugen sie mit dem Selbstbewusstsein des Spitzenreiters und mit einer Vier-Siege-Serie im Rücken vor.

Iisalo musste nicht allzu viel eingreifen, kassierte aber ein technisches Foul, weil er sich nach Meinung der Unparteiischen zu laut darüber beschwerte, dass die Schiris den Bonner Spielmacher Parker Jackson-Cartwright nicht genug schützten sondern die harte Gangart gegen ihn allzu oft durchgehen ließen.

Zur Pause hatten die Baskets beinahe alles, was das offensive Repertoire an Attraktivität zu bieten hat, präzise und treffsicher zur Schau geboten. 28 Punkte Vorsprung waren in dieser Höhe vollkommen verdient. Wollte man ein Haar in der Suppe suchen, so wäre es die Freiwurfquote gewesen.

Was dann nach dem Seitenwechsel passierte, war erstaunlich. Es wirkte beinahe, als hätten die Teams die Trikots getauscht. Bei den Bonner fehlten jetzt Focus und Präzision, der MBC kam mit neuem Glauben an die eigenen Stärken vor heimischem Publikum zurück.

Der Bonner Vorsprung schmolz so rasant, wie er zuvor gewachsen war. Dem MBC war gelungen, das Bonner Spiel zu zerstören – womit die Baskets offenbar nicht gerechnet hatten. So ging das dritte Viertel mit 24:19 an bissige Wölfe, das Bonner Trainerteam bereitete den Schlussdurchgang mit sorgenvollen Gesichtern vor.

Sie sollten recht behalten. Der MBC hatte dem Spiel eine neue Richtung gegeben und ließ die Baskets nicht ans Steuer. Die Folge: Bonn arbeitete jetzt das komplette Fehlerrepertoire ab und blieb lange ohne Punkte. Erst als der ehemalige Bonn/Rhöndorfer Kooperationsspieler Kostja Mushidi den MBC-Rückstand von der Dreierlinie auf sieben Punkte gedrückt hatte (78:85, 37.), konnte Javontae Hawkins im Gegenzug die Blutung von der Freiwurflinie aus stillen.

Dennoch mussten sich die Baskets jetzt einem Team, das an sich glaubte, und einer immer lauter werdenden Halle erwehren. Das 89:80 durch Saulius Kulvietis nach einem smarten Zuspiel von Topscorer Jeremy Morgan, passte dann wieder zur ersten Halbzeit der Bonner. Genauso wie Defense und Nerven in der Crunchtime.