95:80 im Telekom Dome Telekom Baskets Bonn feiern Sieg über den MBC

Darius McGhee machte den Deckel drauf. Beinahe vom Kampfrichtertisch aus schickte er den letzten Wurf der Partie auf die Reise zum Korb – und er fiel. Zum 95:80 (26:16, 20:27, 20:14, 29:23)- Erfolg gegen den Mitteldeutschen BC. Alles war in dieser Partie drin gewesen, was der Basketball zu bieten hat. Viel Energie, Intensität und Leidenschaft. Highlights an beiden Enden des Feldes und 6000 Zuschauer in Stimmung. „Nach der Niederlage in Vechta mit den schlechten Trefferquoten wollten wir das umsetzen, was wir in dieser Woche trainiert haben“, sagte McGhee. „Und das ist uns gelungen.“ Zumindest über weite Strecken, auch, wenn es Cheftrainer Roel Moors sicher gerne etwas deutlicher gehabt hätte.