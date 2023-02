Baskets siegen in Rostock : Telekom Baskets beenden Auswärts-Marathon mit einem 77:62-Erfolg

Baskets siegen in Rostock

Bonn Erfolgreicher Abschluss des Auswärts-Marathons: Die Telekom Baskets Bonn haben mit 77:62 bei den Rostock Seawolves ihren 17. Sieg im 18. Spiel in der Basketball-Bundesliga gefeiert.

Die Telekom Baskets gewannen mit mit 77:62 bei den Rostock Seawolves. Die Partie war das letzte von fünf Auswärtsspielen in Folge, ehe es am Mittwoch zum Karnevalsspiel gegen den MBC wieder in den Telekom Dome geht.