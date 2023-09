Testspiel gegen Mechelen Telekom Baskets mit Dreierfestival und deutlichem Sieg

Am Dienstag beim öffentlichen Training vor mehr als 400 Dauerkartenbesitzern im Telekom Dome hatten die Spieler der Telekom Baskets Bonn noch eine Extraschicht in Sachen Dreier eingelegt. Zwei Teams aus je sechs Spielern schossen um die Wette, 50 Teamtreffer als Ziel. Schon da zeigte sich, dass die neu verpflichteten Herren in Magenta durchweg ein feines Händchen haben, selbst die langen Kerls ließen den Ball zielsicher aus der Distanz durch die Reuse rauschen.