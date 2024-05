90:69-Sieg gegen Ludwigsburg Telekom Baskets Bonn ziehen souverän in die Playoffs ein

Bonn · Die Telekom Baskets stehen nach einem souveränen 90:69-Erfolg über die MHP Riesen Ludwigsburg in den Playoffs. In der ersten Runde treffen die Bonner Bundesliga-Basketballer dort am Freitag auf Alba Berlin.

14.05.2024 , 22:22 Uhr

20 Bilder So siegten die Telekom Baskets Bonn über Ludwigsburg 20 Bilder Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport