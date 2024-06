Cheerleader-Casting bei den Baskets 30 Sekunden für einen Platz im Danceteam

Stille macht sich in der Halle breit. Nur das leicht-nervöse Quietschen von Schuhen auf dem hellbraunen Parkett und ein wenig Getuschel von der Seite ist zu hören. Anspannung liegt in der Luft. Dann startet die Popmusik und drei junge Damen fangen an, synchron zu tanzen. Etwa 30 Sekunden lang führen sie eine Choreografie vor, die die Jury genau beobachtet. Während die Bässe durch die Halle schallen, sind immer wieder Anfeuerungsrufe von den Bänken zu hören.