Center der Telekom Baskets Bonn Sperre für Michael Kessens bleibt bestehen

In der laufenden Finalserie gegen Ulm steht es 1:1. Am Mittwochabend (20.30 Uhr/Magenta Sport/Sport1) findet das dritte Spiel der Best-of-five-Serie statt, das vierte Spiel der Serie ist am Freitagabend, ein mögliches fünftes Spiel wäre dann am Sonntagnachmittag - dann wieder in Bonn.