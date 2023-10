Drittes Bundesligaspiel Telekom Baskets Bonn haben ersten Sieg im Visier

Dennoch erwartet Moors gegen den MBC ein „schwieriges Spiel“, da die Weißenfelser nach ihren Niederlagen gegen Braunschweig (77:85) und München (87:96) in einer ähnlichen Situation seien. „Das wird ein harter Kampf. Der MBC hat in beiden Spielen über weite Strecken gut mitgehalten“, sagt der Bonner Coach über das Team, das mit Predrag Krunic nicht nur einen ehemaligen Baskets-Trainer in seinen Reihen hat. Zum Kader gehören zudem die ehemaligen Bonner Martin Breunig (Center, 2017-2020), Ralph Hounnou (Guard, 2021/2022, Doppellizenz mit Dragons Rhöndorf), Kostja Mushidi (Flügelspieler, ausgebildet in der Baskets-Jugend) und Stefan Bircevic (Power Forward, 2018/2019). Den umgekehrten Weg ging Benedikt Turudic, der zwischen 2016 und 2021 für die Weißenfelser auflief.