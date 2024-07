Qualifikation für die Champions League Telekom Baskets Bonn spielen in Antalya

Weil Bonn in der Bundesliga in der vergangenen Saison nur Siebter geworden ist, muss der Champions-League-Sieger von 2023 in dieser Saison in die Qualifikation zum zweitbedeutendsten europäischen Wettbewerb. Der Erfolge der Vergangenheit hat den Baskets aber ein Freilos beschert, sodass sie erst im Halbfinale antreten müssen. Insgesamt spielen 24 Teams in vier Qualifikationsturnieren um die vier offenen Startplätze.