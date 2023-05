Start in die Playoffs Telekom Baskets legen den Schalter auf Arbeit um

Zwölf Stunden Freude gönnte sich Tuomas Iisalo. Der Coach der Telekom Baskets Bonn genoss den größten Triumph des Clubs in der Halle, im Hotel, am Flughafen – gemeinsam mit seinen Spielern, seinem Trainerstab, den Clubmitarbeitern und den Fans. „Das war sehr, sehr toll“, erzählt der Finne mit einem Lächeln über die Feierlichkeiten nach dem Champions-League-Sieg. Doch dann legte Iisalo den Schalter um: feiern aus, Arbeit an. „Wir haben schon im Flugzeug mit der Vorbereitung begonnen“, erzählt Iisalo vom Rückflug aus Malaga. Seit Montag, 10.05 Uhr gibt es für den Coach und sein Team nur noch einen Fokus: das erste Playoff-Spiel gegen Chemnitz am Mittwoch (19 Uhr, MagentaSport) im Telekom Dome.