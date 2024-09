Baskets schaffen Qualifikation Telekom Baskets Bonn stehen in der Champions League

Die erste Trophäe der Saison ist ein Ticket. Und die Telekom Baskets haben es sich vollkommen verdient geholt. Jubelnd hielten die Bonner die große Pappe mit der Berechtigung zum Einzug in die Champions League in die Kameras. Nach einer über lange Strecken wenig attraktiven Partie besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors Dinamo Sassari im Finale des Qualifikationsturniers in Antalya mit 78:71 (20:21, 12:12, 32:15, 14:23) und startet am 10. Oktober im lettischen Riga in die Saison.