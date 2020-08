Nach Rauswurf in Bonn : Streit zwischen Saibou und den Baskets geht vor Gericht

Bonn Nach der Entlassung bei den Telekom Baskets hatte Joshiko Saibou angekündigt, gegen die Kündigung vorzugehen. Nun hat der Basketball-Profi Klage eingereicht, der Termin vor Gericht steht bereits fest.

Das Gericht setzte zunächst einen Gütetermin fest, der am 26. August (14.00 Uhr) beim Arbeitsgericht Bonn stattfinden soll. Ziel ist es, zwischen den Streitparteien eine gütliche Einigung herbeizuführen. Ein Urteil ergeht dort nicht. Kommt es nicht zu einer Einigung, wird in einem sogenannten Kammertermin verhandelt. Saibou habe die Kündigung durch den Basketball-Bundesligisten zuvor in der Öffentlichkeit als „Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit“ bezeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.