Telekom Baskets : Baskets-Kapitän Tadda ist mehr als Defense

Das nächste Spiel

Das nächste Spiel führt die Telekom Baskets am Samstag, 17. Dezember (18 Uhr), zu den Merlins Crailsheim, bei denen es in dieser Spielzeit noch nicht so recht läuft. Von neun Spielen haben sie erst drei gewonnen. Für Cheftrainer Tuomas Iisalo, Co-Trainer Marko Stankovic, TJ Shorts, Sebastian Herrera und Jeremy Morgan ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Club. scht