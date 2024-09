Teamvorstellung auf Pützchens Markt Baskets-Kapitän Thomas Kennedy bringt Glück

Thomas Kennedy hatte am Wochenende zwei ehrenvolle Aufgaben zu erledigen, beides machte er mit Bravour. Am Samstag warf er in der Rheinaue den ersten Ball zum Finalstart der Bonn Capitals in der Serie um die deutsche Meisterschaft gegen Paderborn – und brachte den Caps Glück für ihren Auftaktsieg. Am Sonntag durfte der neue Kapitän der Telekom Baskets dann im Anschluss an die Teampräsentation im Bayernzelt auf Pützchens Markt ein Fass Freibier anschlagen. Und da Scherben Glück bringen, könnte auch der Fassanstich zu einem guten Omen werden.