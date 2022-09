Neuer Vertrag mit Optionen : Telekom bleibt weiterhin Sponsor der Baskets Bonn

Bonn Die Deutsche Telekom wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten die Baskets Bonn sponsern. Allerdings soll die Sponsorsumme deutlich sinken. Ab kommendem Jahr könnte zudem ein neuer Sponsor einsteigen.

Die Deutsche Telekom bleibt zunächst Hauptsponsor der Telekom Baskets . Wie die Baskets am Montagvormittag mitteilten, wird die Deutsche Telekom auch in den kommenden beiden Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 Titel- und Hauptsponsor der Baskets bleiben. Die Sponsorsumme für die übernächste Saison soll jedoch um 40 Prozent sinken.

Telekom Baskets Bonn können ab 2023 neuen Sponsor bekommen

Gleichzeitig haben die Telekom Baskets Bonn die Möglichkeit, bereits ab dem 1. Juli 2023 einen neuen Partner an den Start zu bringen, der sowohl das Titelsponsoring des Bundesligateams als auch das Namensrecht für die Halle übernimmt. „In diesem Fall bleibt die Telekom als Werbepartner weiter an Bord“, heißt es in der Mitteilung.