Test gegen Darüssafaka Istanbul Standortbestimmung für die Baskets vor Publikum

„Ich bin gespannt, ob wir zu diesem Zeitpunkt schon mit Darüssafaka mithalten können“, sagt Moors am Rande des großen GA-Interviews für die Saisonvorschau. „Mir ist aufgefallen, dass wir uns in den bisherigen Vorbereitungsspielen an das Niveau der Gegner angepasst haben. Das ist eigentlich nicht gut“, findet er. So ein ganz großer Prüfstein ist bisher noch nicht dabei gewesen, insofern sind die Türken, die zwei Tage später in Würzburg antreten, ein Prüfstein.