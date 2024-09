Saisonvorbereitung Telekom Baskets testen gegen Noah Kirkwood

Für die Telekom Baskets geht es auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung und für ihre Fans gibt es am Mittwoch (19.30 Uhr) die erste und einzige Möglichkeit, das Team im Telekom Dome spielen zu sehen, ehe die Saison am 20. September mit dem Qualifikationsturnier zur Champions League in Antalya beginnt. Wer also einen Blick auf den neuen Spielmacher Darius McGhee, den künftigen Verteidigungsminister Phlandrous Fleming oder die anderen Neuzugänge werfen will, hat gegen Saint-Quentin Baskets-Ball die Gelegenheit. Der französische Erstligist kommt mit Noah Kirkwood, der vergangene Saison noch in Magenta spielte, nach Bonn.