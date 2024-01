Sieg gegen Ludwigsburg Thomas Kennedy wird zum wichtigen Puzzleteil bei den Baskets

Mathematik statt Pick and Roll stand am Tag nach dem 80:75-Sieg der Telekom Baskets Bonn gegen die Riesen Ludwigsburg für Roel Moors auf dem Plan. Noch am Dienstagabend war der Bonner Cheftrainer nach Hause nach Belgien gefahren und lernte dort an seinem freien Tag mit seinem Sohn für dessen anstehende Mathe-Arbeit.