Ausgezeichnet Baskets-Spielmacher TJ Shorts ist der beste Spieler der Liga

„Ich danke meinen Trainern, meinen Teamkollegen und den Fans dafür, dass sie mich unterstützen und mich so akzeptieren, wie ich bin“, erklärte der gerührte Shorts. „So sehr dies ein individueller Preis ist, so sehr ist es auch ein Teampreis. Denn nichts von dem, was ich erreicht habe, wäre ohne all die Menschen, die mich unterstützen, möglich gewesen! Also danke ich euch von ganzem Herzen!"