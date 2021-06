Iisalos erster Bonner Spieler : Telekom Baskets Bonn verlängern Vertrag mit Center Leon Kratzer

Bonn Leon Kratzer und die Telekom Baskets Bonn haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Center wird bis Sommer 2022 das Baskets-Trikot tragen.

In der vergangenen easyCredit-BBL-Saison 2020/2021 erzielte der 24-Jährige knapp sechs Punkte in knapp 17 Minuten Einsatzzeit pro Spiel. Dabei sicherte sich der dreifache Nationalspieler im Schnitt 6,1 Rebounds, was ihn zum drittbesten deutschen Rebounder der Hauptrunde machte. Gegenwärtig befindet sich der 2,11-Meter-Center im Trainingslager der Deutschen Nationalmannschaft, die vom 18. Bis 20. Juni den Supercup in Hamburg spielt. Danach geht es weiter zum Lehrgang nach Heidelberg mit dem Länderspiel gegen den Senegal am 24. Juni.