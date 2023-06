Finale der Basketball-Bundesliga Telekom Baskets Bonn verlieren erstes Endspiel

In einem intensiven Spiel hatten die Bonner insbesondere in der ersten Hälfte Probleme mit ihren Trefferquoten. Nur 30 Prozent aller Baskets-Würfe fanden ihren Weg in den Korb. Und so führten die Ulmer zur Halbzeit mit 42:35. Doch die Bonner schlugen im dritten Viertel zurück. Mit viel defensiver Energie und unterstützt von knapp 6000 extrem lauten und meist stehenden Zuschauern im Telekom Dome (die Gäste-Fans mal abgezogen), kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel. Mit einem knappen 52:55-Rückstand ging es für die Baskets in den Schlussabschnitt.