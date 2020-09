Vorbereitung auf Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets Bonn verlieren erstes Testspiel gegen Antwerpen

BONN. Die Telekom Baskets Bonn sind mit einer Niederlage in die Saisonvorbereitung gestartet: Im Testspiel gegen die Giants Antwerpen unterlagen die Bonner 70:77.

Trotz der Niederlage war Coach Jovovic nicht unzufrieden. „Angesichts der personellen Situation und der Tatsache, dass wir mit vielen neuen Spielern erst am Anfang stehen, war das ganz in Ordnung“, sagte er. Sein Team startete gegen das belgische Spitzenteam, das im Euro Cup spielt, gut, brach aber im zweiten Viertel ein. Jovovic: „Die zweite Halbzeit war dann auf beiden Seiten nicht schön anzusehen.“ Größtes Manko auf Bonner Seite: die Trefferquote, vor allem aus der Distanz. „Die Würfe waren da, die Schützen haben heute nicht geliefert“, sagte Wichterich. Nur fünf von 28 Dreiern fanden ihr Ziel, wobei ausgerechnet der Litauer Deividas Gailius Ladehemmung hatte (1/13). Trotzdem war der Forward mit 13 Punkten bester Werfer der Baskets. Jovovic sprach von einer insgesamt „schrecklichen Quote“, da werde es schwer, ein Spiel zu gewinnen.

Zu den auffälligsten Spielern zählte unter dem Korb der unermüdlich ackernde Leon Kratzer, im Spielaufbau hatte Josh Hagins in Abwesenheit von Pollard die meiste Last zu tragen. Der kleine US-Guard erinnert in seinem Auftreten ein wenig an Ex-Baskets-Spieler Josh Mayo. Bemerkenswerterweise griff er sich mit sieben Bällen die meisten Rebounds. Er war vor allem bemüht, seine Mitspieler in Szene zu setzen und wurde mit sechs Assists belohnt. Ähnlich wie Deividas erging es Chris Babb, der bei neun Versuchen ebenfalls nur einmal von jenseits der Dreierlinie traf.