Champions League Telekom Baskets verlieren gegen Bursaspor mit 82:92

Moors ließ Harald Frey, Savion Flagg, Noah Kirkwood, Till Pape und Benedikt Turudic in das letzte Heimspiel der ersten Gruppenphase in der Champions League starten. Schon am Nachmittag hatten die Baskets-Fans über die sozialen Medien mobil gemacht, denn es waren 150 Bursaspor-Fans angekündigt. Es war ein stimmungsvoller Gästeblock zu erwarten. Und die Anhänger in Grün stiegen laut in die Partie ein.