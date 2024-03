Basketball-Bundesliga Telekom Baskets verlieren in Heidelberg mit 87:92

Die Defensive bleibt das sensible Thema der Telekom Baskets Bonn. Wie in den letzten beiden Spielen in München und Istanbul fehlen der Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors auch beim Tabellenletzten Academics Heidelberg zu Beginn der Focus und Intensität, sodass sie sich mit 87:92 geschlagen geben muss und einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze hinnehmen muss. Zwar kommen die Baskets angeführt vom starken Harald Frey spät noch einmal zum Ausgleich (86:86, 38.), doch die Heidelberger behalten die Nerven und feiern ihren ersten Heimsieg der Saison.