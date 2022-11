Basketball-Bundesliga : Baskets kassieren in Ludwigsburg erste BBL-Niederlage

Baskets kassieren in Ludwigsburg erste BBL-Niederlage

Bonn Schwache Dreierquote, viele Ballverluste und Kräfteverschleiß: Die Telekom Baskets haben am Samstagabend ihre erste BBL-Niederlage kassiert. Im Spitzenspiel gegen Ludwigsburg hieß es am Ende 80:84 aus Sicht der Bonner.

Die Telekom Baskets haben ihre erste Niederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Nachdem sie lange geführt hatten, mussten die Bonner Ludwigsburg im Spitzenspiel noch vorbeiziehen lassen. Eine ungewöhnlich schlechte Dreierquote und 17 Ballverluste, davon neun im dritten Viertel, konnten durch starkes Rebounding und Einsatz nicht ausgeglichen werden. Zum Schluss schien den Baskets nach einer sehr physischen Partie ein wenig die Puste auszugehen, zudem saßen beide Center in der Crunchtime mit fünf Fouls bereits auf der Bank. Cheftrainer Tuomas Iisalo war sichtlich bedient und beantwortete die Reporterfragen am Mikrofon sehr knapp. „Was war der Grund für die Niederlage?“, sollte er erklären. „Das Ergebnis.“ Rumms. 80:84 (26:20, 23:24, 20:23, 11:17) lautete das aus Sicht des Finnen.