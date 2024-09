Niederlage in Nancy Baskets-Defensive ist noch nicht auf Wettkampflevel

Französische Mannschaften scheinen den Telekom Baskets Bonn in dieser Vorbereitung nicht zu liegen. Drei Tage nach dem knappen 78:82 gegen Saint-Quentin Basket-Ball im heimischen Telekom Dome unterlagen die Baskets nun auch dem französischen Erstligisten SLUC Nancy Basket in Frankreich mit 76:90 (19:27, 21:21, 17:25, 19:17). Die Generalprobe für das Qualifikationsturnier zur Champions League am kommenden Wochenende in Antalya ist der Mannschaft von Coach Roel Moors also nicht gelungen.