Basketball Champions League Telekom Baskets unterliegen SIG Strasbourg

Die Baskets bauten ihre Führung aus. Zunächst ließ Shorts die Franzosen wie Slalomstangen stehen, dann traf Javontae Hawkins von draußen zum 32:24 (14.). Doch die Baskets waren nicht die Baskets, die ihre Gegner dominieren, Dreier treffen, wenn es nötig ist, sich reichlich zweite Chancen erarbeiten. Der Fortgang der Partie nagte ein wenig an der sonst so zuversichtlichen Geduld, dass es schon irgendwann in die Bonner Richtung läuft. Dennoch ging es mit zwei Punkten Vorsprung in die zweite Hälfte (42:40).