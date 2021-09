Telekom Baskets Bonn : Telekom Baskets verlieren Testspiel gegen Hamburg Towers

Bonn Baskets führen in einer intensiven Partie 32 Minuten lang, müssen die Gäste aber kurz vor Schluss vorbeiziehen lassen – auch weil Tim Hasbargen und Leon Kratzer zu diesem Zeitpunkt verletzt nicht mehr mitwirken können.

32 Minuten Führung reichten nicht: Zwei Verletzungen und Bonner Wurfpech haben den Hamburg Towers kurz vor Spielende die Tür zum Sieg im Test auf dem Hardtberg geöffnet – und die Gäste nahmen am Ende einer intensiven Partie dankend an. Baskets-Trainer Tuomas Iisalo war trotz der 79:83 (23:21, 24:23, 18:14, 14:25)-Niederlage gegen die Bundesliga-Konkurrenz zufrieden.

„Es war das Duell zweier der drei – mit Ludwigsburg – Mannschaften, die mit der höchsten Intensität spielen werden und insofern für viele von uns ein sehr guter Vorgeschmack, was uns in der BBL erwartet“, erklärte der Baskets-Cheftrainer. „Zu Beginn haben wir daher noch viele Ballverluste gehabt. Wir haben viele gute, offene Würfe kreiert, weil wir den Ball gut bewegt haben. Am Ende hat sich dann unsere Personalsituation bemerkbar gemacht und der Fakt, dass wir zwar sehr gute Würfe hatten, sie aber nicht treffen konnten.“ Sein Hauptkritikpunkt: „15 zugelassene Offensivrebounds sind zu viel.“