Wechsel nach Bonn : Telekom Baskets verpflichten Center James Thompson IV

Bonn Die Telekom Baskets basteln weiter an ihrem Kader für die anstehende Saison und haben einen neuen Center verpflichtet. Der reboundstarke und treffsichere James Thompson IV spielte zuletzt in Italien und Südkorea.

Der 25-jährige Thompson IV kommt aus der zweiten italienischen Liga, mit der die Baskets gute Erfahrungen gemacht haben. Bestes Beispiel: Josh Mayo. Der kleine Spielmacher kam 2016 von Scafati Baskets auf den Hardtberg, zog in drei in Spielzeiten die Fäden im Spielaufbau und war einer der Publikumslieblinge.

Thompson IV stammt aus Baton Rouge/Louisiana. Der 2,08 Meter große und 109 Kilo schwere US-Amerikaner machte in der vergangenen Saison 18 Spiele für Poderosa Basket Montegranaro und wechselte im Januar nach Südkorea, wo er bis zum coronabedingten Saisonabbruch in zehn Spielen für die Seoul Thunders auflief.

In Italien legte er beeindruckende Statistiken auf; als Starter sammelte er in durchschnittlich 31,2 Minuten Einsatzzeit 13,4 Punkte (68,5 Prozent Trefferquote) und 9,9 Rebounds – 3,2 davon am offensiven Brett. Die Rebounds sind einer der Gründe, warum die Baskets den athletischen und mobilen Center verpflichten. Zudem, so kündigt der Bundesligist an, lasse der Neuzugang „keine Chance auf einen Dunking ungenutzt“.