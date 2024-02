Neuzugang Telekom Baskets verpflichten deutsches Center-Talent

In bislang 23 Spielen für die Loyola Marymount University erzielte Lars Thiemann im Schnitt 6,7 Punkten und 4,3 Rebounds. Zuvor studierte er vier Jahre an der renommierten University of California, Berkeley, wo er einen Abschluss in Ernährungswissenschaften machte. In seinem letzten Jahr für die „Golden Bears“ kam Thiemann auf durchschnittlich 9,5 Punkte und 5,4 Rebounds.