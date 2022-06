Sohn von Baskets-Legende : Telekom Baskets verpflichten Point Guard Zachary Ensminger

Bonn Der zweite Sommer-Neuzugang der Telekom Baskets Bonn steht fest: Mit Zachary Ensminger kehrt ein bekanntes Gesicht an den Hardtberg zurück. Sein Vater Chris spielte zwischen 2009 und 2013 für die Baskets.

Mit Zachary „Zach“ Ensminger kehrt unser ehemaliger U12-Meister an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er einen Profivertrag bis 2025 unterschrieben hat! Der Sohn der Center-Legende Chris Ensminger (2009-2013 bei den Baskets), wechselt aus Quakenbrück (ProA) an den Rhein! 💪 ⤵️

Telekom Baskets Bonn: Ensminger kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Für Ensminger, der sowohl die deutsche als auch US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Zwischen 2009 und 2013 spielte er im Nachwuchsprogramm der Baskets und wurde 2012 U12-Meister. Es folgten Stationen in den Jugendmannschaften von Jena, Gotha und Ulm.

In Ulm schnupperte Ensminger 2019 auch erstmals Bundesliga-Luft, bevor er die letzten zwei Jahre bei den Artland Dragons aus Quakenbrück in der zweitklassigen ProA Spielpraxis sammelte. Dort kam er in der vergangenen Saison im Schnitt auf 33 Minuten Spielzeit,15,6 Punkte, 4,5 Rebounds und 4,4 Assists pro Spiel.