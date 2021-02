Alex Hamilton soll kommen : Telekom Baskets verpflichten neuen Spielmacher

Alex Hamilton soll nach Bonn wechseln. Foto: imago images/Nordphoto/nph / Hafner via www.imago-images.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben sich noch einmal verstärkt: Aufbauspieler Alex Hamilton soll offenbar Josh Hagins ersetzen. Zudem scheint noch ein zweiter Neuzugang vor der Tür zu stehen.

Auf der Suche nach Verstärkung sind die Telekom Baskets offenbar fündig geworden: Alex Hamilton heißt demnach der neue Aufbauspieler der Telekom Baskets Bonn. Der 27-jährige US-Amerikaner stand zuletzt bei Galatasary Istanbul unter Vertrag und führte in der Saison zuvor Maccabi Rishon ins Finale der ersten israelischen Liga.

Der 1,93 Meter große Guard soll in Bonn offenbar Josh Hagins ersetzen. Dass Hagins Bonn verlässt, war vergangenen Woche bereits spekuliert worden. Der angebliche Ersatz stellte sich da allerdings noch als reines Gerücht heraus. Jetzt allerdings bietet Hagins‘ Agentur den Guard, wie der GA aus sicherer Quelle erfuhr, als „currently available“ (derzeit verfügbar) an. Hamilton ist athletisch und mit einem zielstrebigen Zug zum Korb ausgestattet und variabel in der Verteidigung einsetzbar.