Baskets lassen Vertrag von Udanoh auslaufen „Ike hat viel fürs Team getan, das ist uns allen bewusst“

Los geht‘s also am Sonntag in Braunschweig. Da kam Moors die spielfreie Europa-Woche gerade recht. „Das hat uns gutgetan“, sagt der Belgier. „Wir brauchen Trainingszeit, um an den Details zu arbeiten.“ Und um Kennedy an das Niveau der Mannschaft heranzuführen. „Aber die entscheidenden Schritte kommen mit Vertrauen und Spielzeit. Wenn wir Thomas das nicht zutrauen würden, hätten wir ihn nicht für zwei Jahre verpflichtet.“